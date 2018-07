Diogo reclama de falta de atenção do Palmeiras

O Palmeiras perdeu neste domingo para o Cruzeiro por 2 a 1, no Estádio do Pacaembu, e chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Para o atacante Diogo, o problema da equipe tanto no jogo diante do mineiros como na partida contra o Santos, na quinta-feira da semana passada, quando o time foi derrotado por 2 a 0, foi a falta de atenção.

"Falta melhorar o time. Acredito que nossa concentração precisa melhorar. A gente entra muito disperso. Temos que ficar ligados os 90 minutos", disse o atacante, que pede regularidade ao time durante os 90 minutos.

"O que acontece é que tomamos dois gols por falta de atenção e de bola parada. O Cruzeiro é um time de qualidade, então levar dois gols, fica difícil se recuperar. Temos que ter a mesma pegada o jogo inteiro", afirmou o jogador.

Já o atacante Henrique acredita que o empate seria o resultado mais justo. "Fizemos um segundo tempo em que merecíamos pelo menos mais um gol. Estamos encaixando o estilo de jogo que ele (o técnico Ricardo Gareca) gosta. Jogamos contra o líder do campeonato e não concluímos com competência. Agora é levantar a cabeça, porque temos um jogo importante no meio da semana e um clássico", lembrou, se referindo ao jogo contra o Avaí, quarta-feira, pela Copa do Brasil, em Florianópolis, e o clássico com o Corinthians, domingo, no Itaquerão.