Diogo revela que Gareca quer um Palmeiras compacto

O técnico argentino Ricardo Gareca já está implantando seu estilo de jogo no Palmeiras, durante o trabalho intensivo que tem sido feito na intertemporada - atualmente, o elenco está concentrado em Atibaia, no interior de São Paulo. Segundo o atacante Diogo, uma das orientações do novo comandante palmeirense é fazer "um time bem compacto".

"Ele pede muita atenção na parte defensiva para compactarmos o meio-de-campo. Ali é mais com os meias do que com os atacantes, mas o time está chegando de uma forma mais agressiva na parte do ataque. É um time bem compacto, que ajuda a defender", explicou Diogo, ao contar como tem sido o começo do trabalho de Gareca no Palmeiras.

"Aos poucos, ele implantará o que pensa do futebol. Ele tem conversado bastante com a gente, mas claro que não será do dia para a noite que tudo estará do jeito que ele quer. Mas, aos poucos, acontecerá", afirmou o atacante, que tem treinado entre os titulares neste começo de trabalho do argentino.

Na entrevista desta sexta-feira, Diogo também comentou sobre a chegada dos dois novos reforços do Palmeiras, os argentinos Tobio e Mouche, que já estão trabalhando com o elenco em Atibaia. "O nosso grupo é muito bom. Eu mesmo, que cheguei no começo do ano, já tenho a impressão de que tenho muito tempo de casa por causa do carinho que recebi. Os argentinos, ou qualquer outro que virá, receberão o mesmo carinho", avisou o atacante.