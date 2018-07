Diogo revela semana 'cansativa' de treinos no Santos Não é porque já tem garantida a vaga na Copa Libertadores de 2012 e já está com a cabeça no Mundial de Clubes, no fim do ano, que o Santos não vai se doar ao máximo também no Brasileirão. Prova disso é que esta semana sem jogos, que poderia significar um merecido descanso ao elenco - cansado pela conquista de dois títulos no primeiro semestre -, está sendo sinônimo de treinos puxados.