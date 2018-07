Diogo se diz motivado para desbravar futebol da Tailândia

Depois do Oriente Médio, do Extremo Oriente e da Índia, agora é a vez de o Sudeste Asiático buscar aparecer para o futebol. E um dos primeiros jogadores de renome a desbravar a região será o atacante Diogo, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. O jogador acertou com o Buriram United, maior time da Tailândia.

"Espero ajudar o futebol na Tailândia a crescer e fazer com que o mercado se abra cada vez mais. Será uma experiência muito válida. Já vimos diversos países crescendo no futebol depois que houve um investimento, e vejo que isso é possível na Tailândia. Estou muito motivado", comenta o jogador, apresentado no último dia do ano no Buriram.

O novo clube de Diogo tem o mesmo patrocinador do Everton, da Inglaterra, a cervejaria local Chang. Nos últimos quatro anos, só deixou de ser campeão três vezes do Campeonato Tailandês, da Copa da Liga ou da Copa da Tailândia.

"Viajei para lá a convite do clube e fiquei impressionado com a estrutura que eles oferecem. O clube tem centros de treinamento com infraestrutura muito boa e um estádio bonito e moderno. Já há alguns brasileiros disputando a competição local e a tendência é que isso cresça ainda mais nos próximos anos", comentou o jogador.

O Buriram é treinado pelo técnico brasileiro Alexandre Gama (ex-Fluminense) e conta com o também atacante Rafael Coelho (ex-Vasco).