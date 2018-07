Diogo treina e deve reforçar Flamengo no clássico

O técnico Vanderlei Luxemburgo pode ter um importante reforço no Flamengo para o clássico com o Vasco, no domingo. Recuperado de uma torção no tornozelo esquerdo, o atacante Diogo treinou normalmente nesta terça-feira e deve ser liberado para o importante confronto.

Diogo sofreu uma pancada na vitória sobre o Atlético Goianiense, há duas semanas, e desde então estava em recuperação. Existia a expectativa de que pudesse enfrentar o Internacional no sábado, mas ele foi vetado e só voltou a treinar nesta terça.

Outra novidade na reapresentação foi a presença de Antônio, Vítor Saba e Cristian Borja. Os três jovens jogadores estavam no time sub-23, mas foram reintegrados à equipe principal do Flamengo.

Após a boa vitória sobre o Internacional no sábado, por 3 a 0, o Flamengo chegou aos 37 pontos e assumiu a 13.ª colocação do Campeonato Brasileiro.