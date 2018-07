Diogo vibra com fim do jejum no Flamengo O empate por 1 a 1 com o Corinthians, no Engenhão, manteve o Flamengo sob pressão e ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas Diogo teve razões para deixar o estádio comemorando. Afinal, o atacante marcou o seu primeiro gol pelo clube carioca ao empatar o jogo aos 2 minutos do segundo tempo.