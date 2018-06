Diogo Vitor acerta renovação com Santos até 2021: 'Espero dar alegria'

Preocupada em segurar uma de suas promessas do elenco, a diretoria do Santos acertou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o meia-atacante Diogo Vitor. O jogador assinou o documento, que é válido até fevereiro de 2021, ao lado do presidente José Carlos Peres na Vila Belmiro.

Feliz e empolgado, Diogo Vitor comemorou o novo vínculo com o clube. "É muito bom renovar com o Santos. Pretendo seguir atuando por vários anos aqui no Peixe. Especulações sempre vão existir, mas a minha vontade era ficar aqui e o importante é que eu vou permanecer. Espero dar muitas alegrias para a torcida alvinegra", afirmou o jogador de 21 anos.

Integrado ao elenco profissional na última semana, Diogo Vitor já vem treinando normalmente no CT Rei Pelé, em Santos. O meia-atacante vibrou com a receptividade dos jogadores e do técnico Jair Ventura.

"Está sendo muito bom. Todos no CT me receberam de uma forma bem legal, principalmente o professor Jair. Estou muito motivado e espero corresponder dentro de campo para ajudar a equipe nas várias competições que teremos pela frente", concluiu.