Diplomatas do Brasil e da Argentina dão exemplo de fair-play na Copa

Torcedores de Brasil e Argentina serão atendidos pelo mesmo escritório consular em São Petersburgo, na Rússia, durante a Copa do Mundo. Será uma iniciativa dos Ministérios das Relações Exteriores dos dois países para promover a boa convivência entre os fãs dos grandes rivais sul-americanos no futebol. Os diplomatas brasileiros e argentinos vão compartilhar o espaço, pois querem dar um exemplo de fair-play, integração e companheirismo, e esperam que ele se repita nos estádios.

+ Thiago Silva diz estar pronto para a Copa

+ Confira a tabela da Copa do Mundo

O escritório vai funcionar durante todo o torneio. A Arena Zenit vai receber sete jogos da Copa, incluindo a segunda partida da seleção brasileira, diante da Costa Rica, e o terceiro duelo da Argentina, contra a Nigéria. São Petersburgo, a cidade mais europeia da Rússia, é conhecida como um “museu a céu aberto” e possui enorme potencial turístico. Nas outras cidades-sede, o atendimento seguirá o modelo tradicional: brasileiros e argentinos serão atendidos em seus respectivos consulados.

A Copa no Brasil, quatro anos atrás, registrou rivalidade crescente entre os vizinhos. Na estreia, no Rio de Janeiro, os argentinos cantaram um hino que se tornou o hit do torneio (“Brasil, decime qué se siente”/“Brasil, me diz como se sente”). Trata-se de uma provocação aos brasileiros. Em várias cidades ao longo da competição, os brasileiros criaram cantos e provocações como resposta. A final entre Argentina e Alemanha foi um dos momentos de maior tensão. O Juizado Especial do Torcedor do Maracanã recebeu quatro casos de lesão corporal.

O atendimento conjunto das embaixadas em São Petersburgo é uma das grandes inovações que o Itamaraty está preparando para o Mundial. O órgão também está editando o Manual do Torcedor, uma cartilha com orientações para quem for ao torneio. O nome oficial é Guia Consular do Torcedor Brasileiro, que será impresso e também distribuído eletronicamente.

O guia traz muitas dicas sobre a maneira de se comportar na Rússia. “Sempre atentar às regras locais, tais como proibição de bebida alcoólica nas ruas e áreas restritas para fumar”, diz um trecho do documento. Existe um alerta especial sobre o uso de sinalizadores. Além de proibido pela Fifa, portar um sinalizador é considerado crime na Rússia.

Os brasileiros também precisam se certificar de que o hotel informou às autoridades sobre o deslocamento dos torcedores para outras cidades. É uma prática que será exigida no Mundial e obrigação do local de hospedagem, segundo o Itamaraty.