Direção da Ponte Preta confirma acerto com laterais João Lucas e Fernandinho

Mesmo confirmada nas semifinais do Campeonato Paulista, a Ponte Preta está correndo atrás de reforços para o Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira foram anunciados mais dois reforços, coincidentemente para a mesma posição: a lateral esquerda. Um deles é João Lucas, ex-Novorizontino, de 25 anos, e o outro é Fernandinho, ex-Botafogo (Ribeirão Preto), de 31.

Ambos se destacaram no Paulistão e chegam para suprir uma posição carente no elenco. Atualmente, o técnico Gilson Kleina conta para o setor com Artur, emprestado pelo Internacional, e Breno Lopes. O primeiro, porém, está retornando agora aos treinamentos após uma lesão muscular de grau 1 na coxa direita.

O segundo não agradou, sequer foi inscrito para o Paulistão e deve ser devolvido ao Cruzeiro, que o emprestou. Nesta temporada, o time de Campinas atuou bastante com Reynaldo ou Jeferson improvisados na posição.

Outro reforço que já treina com o grupo é o meia Xuxa, de 35 anos, vindo do Mirassol. Ele não pode atuar no Paulistão, mas deve ser utilizado já no próximo compromisso pela Copa Sul-Americana diante do Gimnasia y Esgrima, na Argentina.

Após folga geral, os jogadores voltam aos treinos nesta quarta-feira. O lateral-direito Nino Paraíba, com lesão muscular, está vetado. Jeferson, que entrou durante o jogo, deve continuar como titular. O meia Renato Cajá, vetado após o treino do último domingo, é dúvida. Ele também sentiu um desconforto muscular.

A tendência é a manutenção do esquema com três volantes, agora com mais qualidade técnica pelo retorno de Fernando Bob. Ele cumpriu suspensão por cartões amarelos diante do Santos, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.