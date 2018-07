Direção da Ponte Preta oficializa acerto com volante Marciel, do Corinthians

+ STJD rejeita recurso e aumenta punição da Ponte Preta por confusão em estádio

Apesar de ser volante de origem, ele também atua na lateral esquerda e será neste setor que provavelmente atuará no início da temporada com a camisa pontepretana. O jogador está de férias no litoral de São Paulo e se apresentará ao clube no dia 2 de janeiro, quando time e comissão técnica iniciarão a pré-temporada visando o Campeonato Paulista.

Marciel atuou na última temporada pelo Cruzeiro. Não teve muitas oportunidades com o treinador Mano Menezes, tanto que acabou liberado para 2018. No Corinthians fez nove partidas em 2017 e antes já havia atuado por Grêmio, Fragata e Roma - estes dois últimos do futebol italiano.

Este é o sétimo reforço da Ponte Preta para 2018. Antes já haviam sido anunciados o goleiro Vinicius Silvestre; os zagueiros Renan Fonseca e Wesley Matos; o volante Ronaldo; o meia Tiago Real; e o atacante Silvinho.

A Ponte Preta estreia no Paulistão no dia 17 de janeiro, quando visitará justamente o Corinthians, às 21h45, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O gramado do estádio Itaquerão está em reformas. O time campineiro está no Grupo B ao lado de Santo André, São Caetano e São Paulo.