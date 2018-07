Portuguesa acerta novo patrocínio com ajuda do cantor Roberto Leal

Convivendo com a ameaça de paralisação do elenco profissional, a Portuguesa anunciou nesta quarta-feira um acerto com o Consórcio Embracom, que curiosamente tem como garoto-propaganda o cantor português Roberto Leal. Ele próprio teria ajudado o clube na negociação com o novo patrocinador.

Agora, com a parceria, a Portuguesa arrecadará parte do valor depositado na compra de imóveis, seja comercial ou residencial. Ou até em veículos novos e seminovos. A empresa terá um lugar para estampar sua logomarca na camisa do time.

Para aliviar a crise financeira, nos últimos meses a diretoria da Lusa já tinha fechado uma campanha inusitada com um grupo de padarias. Cerca de 15 aderiram ao projeto e hoje suas marcas são divulgadas nas camisas dos jogadores. Uma panificadora por atleta.

Enquanto isso, o time continua treinando visando a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A Portuguesa volta a campo neste domingo para enfrentar o Guaratinguetá, às 11 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo. A equipe é a quarta colocada do Grupo B, com 18 pontos, depois da boa virada sobre o Madureira por 4 a 2, na última segunda-feira.