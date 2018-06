Direção da Portuguesa anuncia Allan Aal, do Foz do Iguaçu-PR, como novo técnico

Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual -, a diretoria da Portuguesa anunciou nesta quinta-feira a contratação de Allan Aal, que estava no Foz do Iguaçu-PR, como novo técnico. No Sul do país, ele levou a equipe à semifinal da Taça Dionísio Filho, o primeiro turno do Campeonato Paranaense.

O treinador assume a Portuguesa em 13.º lugar, com cinco pontos somados em seis jogos. Assim, o time paulistano tem apenas dois pontos a mais do que Juventus e Audax, equipes que integram a zona de rebaixamento.

Allan Aal chega como sucessor de Guilherme Alves, demitido após derrota por 3 a 0 para o Oeste, na quinta rodada. O interino Gerson Sodré, que comandou o time no empate por 2 a 2 com o Votuporanguense, continua no comando até o duelo contra o Nacional, marcado para as 16 horas deste sábado, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pela oitava rodada.

A estreia do novo comandante será no próximo dia 21, quarta-feira, em jogo atrasado da sétima rodada contra o Audax, no estádio do Canindé, em São Paulo.

Ele estava no Foz do Iguaçu desde dezembro de 2016, portanto há mais de um ano. Na temporada de 2017, a equipe não avançou às finais do Estadual e foi eliminada na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Também já trabalhou no Rio Branco, de Paranaguá (PR), e na base do Coritiba.