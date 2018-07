Direção do ABC anuncia Márcio Fernandes como novo técnico

O ABC não ficou um dia sequer sem técnico. Algumas horas após a demissão de Geninho, o clube potiguar anunciou a contratação de Márcio Fernandes, que comandou o XV de Piracicaba no último Campeonato Brasileiro da Série D. Ele é conhecido por ter sido campeão da Série C com o Vila Nova, em 2015.

Com 55 anos, o novo técnico do ABC começou a sua carreira no Santos. Depois de fazer um bom trabalho nas categorias de base, assumiu o time principal e chegou a comandar jogadores importantes como o atacante Neymar e o meia Paulo Henrique Ganso. Ele também já passou por Guarani, Fortaleza, Linense e Botafogo-SP, entre outros clubes.

Márcio Fernandes é o novo técnico do Mais Querido. O treinador viaja para Criciúma (SC), onde o Alvinegro encara o Criciúma/SC, sábado (22). pic.twitter.com/nMHrnFYR6B — ABC Futebol Clube (@ABCFC) 19 de julho de 2017

A missão dele não será nada fácil. Em seu primeiro trabalho em Natal, assume um time que vem de sete derrotas consecutivas na Série B e ocupa a 19.ª e penúltima colocação com 12 pontos, cinco a menos que o Brasil-RS, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

A estreia vai acontecer neste sábado, quando o ABC visita o Criciúma no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 16.ª rodada da competição. Na última terça-feira, o time potiguar perdeu em casa para o América-MG por 1 a 0.