Direção do Grêmio oficializa o retorno do meia Douglas

O meia Douglas está de volta ao Grêmio. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube gaúcho oficializou a contratação do jogador, que vinha sendo dada como certa nos últimos dias. Assim, ele se tornou o primeiro reforço a ser assegurado pelo clube gaúcho para a próxima temporada.

Douglas, inclusive, já está em Porto Alegre e será apresentado oficialmente pelo Grêmio ainda nesta quarta-feira, em entrevista coletiva marcada para a Arena, às 16 horas, quando iniciará a sua segunda passagem pelo clube gaúcho. Na primeira delas, entre 2010 e o fim de 2011, conquistou o título do Campeonato Gaúcho de 2010, o último da equipe.

Depois disso, Douglas trocou o Grêmio pelo Corinthians. E o meia estava no Vasco, clube pelo qual disputou a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora sem contrato com a equipe carioca, ele retorna ao time gaúcho sem custos e apenas com o pagamento dos seus salários.

Contratado pelo Grêmio atendendo a um pedido do técnico Luiz Felipe Scolari, Douglas chega ao clube após acertar um acordo por produtividade, com salários dentro de uma política de contenção de gastos adotada pela direção do clube gaúcho.

Aos 32 anos, Douglas tem passagens por Criciúma, o turco Rizespor, São Caetano, Corinthians, Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e Vasco. Na sua carreira, ele foi campeão duas vezes da Série B (2002 e 2008), duas vezes do Campeonato Paulista (2009 e 2013) e também venceu a Série C (2006), o Campeonato Catarinense (2005), a Copa do Brasil (2009), a Copa Libertadores (2012), o Mundial de Clubes (2012), a Recopa Sul-Americana (2013) e o Campeonato Gaúcho (2010).