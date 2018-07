Direção do Liverpool dá ingressos para crianças

Os proprietários norte-americanos do Liverpool estão dando ingressos de graça para jovens na mais recente medida para conquistar mais torcedores para a equipe. John Henry, dono do Boston Red Sox e do time inglês, está tentando melhorar o relacionamento do clube com os fãs após a compra da equipe, que pertencia aos impopulares Tom Hicks e George Gillett Jr., em outubro.

Os ingressos estão disponíveis gratuitamente para os torcedores menores de 17 anos enquanto um adulto compra um bilhete por 20 libras (cerca de R$ 53) para o último jogo da fase de grupos da Liga Europa, na próxima quarta-feira, contra o Utrecht, da Holanda.

Como a equipe já está classificada para a fase de mata-mata, o Liverpool poderia ter dificuldades para lotar o Estádio Anfield Road sem esta promoção. O presidente Thomas Werner disse que este é um "pequeno gesto de valorização do acolhimento que foi dado até agora".