Direção do Palmeiras minimiza polêmica com Adriano O técnico Luiz Felipe Scolari demonstrou claramente, duramente entrevista coletiva no último domingo, a sua irritação com o comportamento do atacante Adriano - em cinco meses de Palmeiras, o jogador já recebeu três advertências, todas por indisciplina. Mas a diretoria palmeirense tratou nesta segunda-feira de minimizar a polêmica sobre o caso, dizendo que o assunto será discutido internamente.