Direção do Paraná demite o técnico Cristian de Souza após derrota para o Oeste

Cristian de Souza não é mais o técnico do Paraná. Ele foi demitido logo após a derrota desta sexta-feira para o Oeste por 2 a 0, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Foi o terceiro jogo seguido sem vitória do time paranaense, que hoje é candidato a lutar contra o rebaixamento.

O treinador dirigiu o Paraná em 16 oportunidades e teve 46,1% de aproveitamento. Foram cinco vitórias, seis derrotas e outros cinco empates. Ele nunca foi unanimidade no time da Vila Capanema, inclusive teria perdido a mão do elenco por não conseguir dar sequência a jogadores e consequentemente definir uma equipe titular.

Alguns nomes já começaram a surgir como opções nos bastidores. Um deles é o de Maurílio Silva, ídolo no clube e que coleciona bons trabalhos. Ele atualmente está no ASA, de Alagoas, que inclusive eliminou o Paraná na Copa do Brasil deste ano. É um profissional que tem identificação com o clube, apesar da inexperiência na Série B.

Em contrapartida, ainda nos vestiários o diretor de futebol, Rodrigo Pastana, teria dito que quer um técnico que conheça a Série B. Não citou nomes, mas é certo que Mazola Júnior, ex-CRB e que foi vice-campeão goiano pelo Vila Nova, também aparece na lista da cúpula paranaense.

Com a derrota para o Oeste, o Paraná caiu para a 14.ª posição, com 17 pontos. Está três à frente do Paysandu, primeiro time na zona de rebaixamento, que ainda entrará em campo neste final de semana. O clube paranaense volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Brasil, de Pelotas (RS), às 19h15, no estádio Durival de Britto, em Curitiba.