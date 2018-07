Direção do Santos acerta a renovação de contrato com o goleiro reserva Vladimir

O Santos acertou nesta segunda-feira a renovação de contrato do goleiro Vladimir, reserva de Vanderlei. O jogador, revelado nas categorias de base do clube e presente no elenco profissional desde 2009, tinha vínculo até o fim desta temporada e prorrogou para até o fim de 2018.

Vladimir, de 27 anos, chegou ao Santos quando tinha 14. O jogador tem 47 partidas pela equipe e como titular foi decisivo na disputa dos pênaltis da final do Campeonato Paulista do ano passado contra o Palmeiras. Além desta conquista, o goleiro participou de outras sete campanhas vitoriosas, incluindo uma Copa do Brasil e a Copa Libertadores de 2011.

O goleiro chegou a deixar o Santos uma vez para ser emprestado ao Fortaleza, em 2009. Antes da fechar o acordo da renovação, ele recusou propostas da Ponta Preta e da Chapecoense. Além de Vladimir, a diretoria também conversa para prolongar o contrato do titular Vanderlei.