Direção do Santos busca alternativas para renovar o contrato de Robinho

Com a parceria, o clube quer manter a engenharia financeira do ano anterior, quando o Milan, então detentor dos direitos federativos do jogador, arcava com boa parte da remuneração de Robinho. A segunda opção é propor uma redução salarial ao jogador. A diretoria estuda um porcentual de 20%. "Pagaremos o que já podemos pagar. Negociamos o tempo de contrato e o valor total da transação", declarou o presidente Modesto Roma Junior, na hora do almoço, para a TV Santa Cecília, de Santos.

Na reunião realizada nesta terça-feira, o presidente e os representantes do jogador não quiseram comentar os avanços da negociação. Robinho foi poupado dos treinamentos, mas não deve ser problema para domingo contra o Sport, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo que pode ser o último com a camisa do Santos.