Direção exige reação imediata do Inter após mais uma derrota

A segunda derrota consecutiva do Internacional no Campeonato Brasileiro, sofrida na noite de quarta-feira, quando perdeu para o Vitória por 2 a 0 no Barradão, aumentou a pressão sobre os jogadores e o técnico Abel Braga. O momento ruim foi reconhecido pela diretoria, que exigiu uma reação imediata, na partida contra o Botafogo, domingo, no Beira-Rio.

"A vitória contra o Botafogo é uma necessidade que se impõe. Vamos precisar de controle emocional e do apoio da torcida no domingo", afirmou o vice-presidente de futebol do Inter, Marcelo Medeiros.

Abel também reconheceu o momento complicado do Inter e exibiu preocupação com um possível abatimento dos jogadores em função do momento ruim, que inclui a recente eliminação da Copa Sul-Americana. "É um momento difícil que vamos ter que reverter. Precisamos manter o psicológico forte para voltar a vencer", avaliou o técnico.

Derrotado pelo Vitória, o Inter ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. O time gaúcho, porém, pode ser ultrapassado pelo Corinthians nesta quinta-feira, no encerramento da 20ª rodada.