Direção faz avaliação positiva de Jayme no Flamengo Foi positiva a avaliação da diretoria do Flamengo sobre o trabalho do agora efetivado técnico Jayme de Almeida no empate (1 a 1) com o Botafogo, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, no Maracanã. Ele continua sob observação desde que Mano Menezes pediu demissão na semana passada.