Diretor confirma saída do Cruzeiro e pode ir ao Palmeiras

Considerado o responsável pelo elenco que conquistou com sobras dois títulos brasileiros, Alexandre Mattos não fica no Cruzeiro para a próxima temporada. O dirigente, valorizado no mercado e que está na mira do Palmeiras, anunciou nesta terça-feira que vai deixar a Toca da Raposa ao término do seu contrato, em 31 de dezembro.

"Conversei com o presidente, analisei tudo o que está acontecendo no Cruzeiro nos últimos dois anos e meio e estou encerrando meu ciclo no clube no próximo dia 31 de dezembro. O clube passava por muitas dificuldades e nós, juntamente com uma equipe enorme, conseguimos buscar dois títulos importantes. Ainda temos algumas situações pendentes e vou resolver todas, como sempre fiz, com muita responsabilidade", disse o dirigente, em entrevista coletiva em Belo Horizonte.

O diretor chegou ao Cruzeiro em 2012 e contratou, entre outros, Everton Ribeiro, Dedé, Ricardo Goulart e Marcelo Moreno, pilares da boa campanha da equipe mineira. Foi ele também quem escolheu fechar com Marcelo Oliveira, o técnico bicampeão brasileiro.

De acordo com Mattos, apesar de seu nome já estar fortemente associado ao Palmeiras, ele ainda não está fechado com ninguém. O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, queria que ele ficasse no cargo, mas o diretor pretende passar por novas experiências.

"Necessito neste momento de novos rumos. O presidente deixou claro que cobriria qualquer proposta. Não tenho absolutamente nada acertado com nenhuma equipe. Tenho algumas situações que ainda estou pensando. Se continuarei no futebol ou buscarei novos rumos para minha vida."