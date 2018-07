Diretor corintiano alfineta 'turma do amendoim' no Palmeiras

Duas semanas após a eliminação do Corinthians na Copa Libertadores, o diretor de marketing do clube, Luís Paulo Rosenberg, afirmou nesta terça-feira que não houve queda na venda de produtos depois da frustração diante do Flamengo no Pacaembu. Ele disse que a 'Fiel' é diferente e não perdeu a oportunidade de provocar os rivais.

"A Fiel ganhou este nome por alguma razão. Enquanto uns jogam amendoim nos jogadores e outros atiram pistache, nossa torcida apoia e aplaude os atletas", disse, em clara referência aos palmeirenses e são-paulinos.

Nos últimos anos, os torcedores que mais protestam destas duas equipes ficaram conhecidos como 'Turma do Amendoim' e 'Turma do Pistache', respectivamente.

Rosenberg admitiu que todos no Corinthians ainda estão machucados com a queda na Libertadores, mas lembrou que o foco agora é o Brasileirão. "Somos líderes isolados, e é isso que importa".

AMISTOSO. Durante entrevista, Rosenberg também confirmou que o Corinthians vai fazer neste ano um amistoso contra o Real Madrid, da Espanha. No entanto, falta confirmar a data - o jogo deve acontecer após a Copa do Mundo.