Diretor corintiano provoca palmeirenses e são-paulinos Duas semanas após a eliminação do Corinthians na Copa Libertadores, o diretor de marketing do clube, Luís Paulo Rosenberg, afirmou nesta terça-feira que não houve queda na venda de produtos ligados ao clube depois da frustração diante do Flamengo no Pacaembu. Ele disse que a "Fiel" é diferente e não perdeu a oportunidade de provocar os rivais.