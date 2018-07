Diretor critica postura de jogadores do Bayer com Messi Muitos jogadores gostariam de ter uma lembrança do atacante Lionel Messi, mas na partida entre Bayer Leverkusen e Barcelona, na última terça-feira, este desejo foi levado além do aceitável. Pelo menos foi o que disse o diretor-esportivo do clube alemão, Rudi Völler, que criticou dois jogadores da equipe pela vontade "exagerada" de trocar camisas com o argentino.