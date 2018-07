Diretor da Federação Francesa de Futebol é suspenso por racismo

"A ministra dos Esportes, Chantal Jouanno, e o presidente da FFF, Fernand Duchaussoy, decidiram suspender imediatamente o diretor técnico nacional, François Blaquart, até as conclusões de uma investigação conduzida pela FFF e a IGJS (Inspeção Geral da Juventude e dos Esportes, na sigla em francês)," disse Jouanno em um comunicado.

A declaração afirma que a investigação deve ser finalizada dentro de oito dias.

Na quinta-feira, o site investigativo francês Mediapart, citando fontes dentro da FFF, disse que Blaquart propôs aplicar cotas raciais para limitar o número de jogadores de origem negra ou árabe nas academias juvenis.

Neste sábado, o Mediapart publicou um relato literal de uma reunião na qual o treinador francês Laurent Blanc, Blaquart, o técnico da seleção sub-21 Erick Mombaerts e o da seleção sub-20 Francis Smerecki, entre outros, debatem a questão de jogadores com dupla nacionalidade que cresceram na França e mais tarde escolheram jogar por seu país de origem.

O assessor de imprensa da seleção francesa, Philippe Tournon, disse à Reuters neste sábado: "Foi um debate sobre jogadores de dupla nacionalidade. Causas e efeitos estão sendo confundidos aqui."

"Não há comentário oficial agora, mas estou em contato com Laurent Blanc e a federação e pode haver alguma reação de tarde."

Blanc, que conquistou a Copa do Mundo de 1998 com uma seleção apelidada de 'Black-Blanc-Beur' (Negros, Brancos e Árabes) pela mídia francesa, com freqüência aborda a questão dos jogadores de dupla nacionalidade.

Ele negou, entretanto, ser favorável às cotas nas academias juvenis.

"Este tal projeto não me foi revelado. É uma mentira," declarou Blanc em uma coletiva de imprensa em Bordeaux na sexta-feira.

"Não se pode ter cotas no futebol. Não existe isso. O futebol é feito de diversidade."