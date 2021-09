Diretor da LaLiga revela: 'Real Madrid estava preparado para contratar Mbappé'

José Guerra, diretor-geral corporativo da LaLiga, empresa que organiza o Campeonato Espanhol, convocou para esta quarta-feira uma entrevista coletiva na qual explicou os limites salariais dos clubes espanhóis nas duas principais divisões do país. Um dos destaques de suas declarações foi com relação ao Real Madrid. O dirigente afirmou que "a gestão financeira que o Real Madrid fez durante a pandemia foi excelente", pelo que poderia mesmo ter concluído a vinda do atacante francês Kylian Mbappé junto ao Paris Saint-Germain sem qualquer tipo de complicação.

"O Real Madrid não teria tido problemas, estavam preparados para inscrevê-lo. Se não utilizar todo o limite esta temporada, poderá utilizá-lo em campanhas futuras para que esses jogadores cheguem", afirmou José Guerra. "Se somarmos os resultados obtidos em 2019-2020 e 2020-2021, o lucro seria de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões). Equilibrou gastos e receitas para não ter perdas. Foi uma gestão financeira exemplar com foco em remediar uma situação a curto prazo para ter força a médio e longo prazo", prosseguiu o dirigente da LaLiga.

"Em 2018-2019 e antes, já iam incrementando os fundos próprios de maneira significativa e sem nunca esgotar o limite salarial. Excede notavelmente os números positivos. O Real Madrid nunca tinha usado essa capacidade salarial, mas, agora, está disponível se existirem oportunidades de mercado."

O Real Madrid tentou a contratação de Mbappé na última janela de transferências, durante o mês de agosto, mas não obteve sucesso. O Paris Saint-Germain chegou a recusar três propostas milionárias nos minutos finais da negociação e garantiu a permanência do atacante em Paris. Ele tem mais um ano de contrato e o valor do seu acordo vai sendo reduzido até zerar no fim da temporada.

No entanto, Mbappé já deixou claro que o seu desejo é vestir a camisa do Real Madrid, o que seria para o francês a realização de um sonho. O seu contrato com o Paris Saint-Germain termina em junho de 2022, mas a tendência é que em janeiro ele assine um pré-acordo com os espanhóis, deixando o clube francês ao final desta temporada.