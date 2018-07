Diretor de futebol deixa o Guarani e frustra planos da diretoria

Os planos traçados pela diretoria do Guarani para a próxima temporada terão que ser revistos. Após a confirmação da saída do técnico Marcelo Chamusca, agora foi a vez do gerente de futebol Rodrigo Pastana deixar o clube. A tendência é que nos próximos dias ele seja anunciado como novo funcionário do Paraná.

A manutenção de Pastana era uma das prioridades do time campineiro, já que ele participou da montagem do elenco que conquistou o acesso à Série B do Brasileiro e terminou a temporada como vice-campeão da Série C. A diretoria não conseguiu entrar em acordo com o cartola, que pedia valorização e autonomia para investir em contratações. E teve uma proposta salarial correspondente ao dobro do que receberia em Campinas.

Além de Pastana, o coordenador Marcus Vinícius, que era visto como peça importante pelo clube, também está de saída. Segundo a direção, a não continuidade do trabalho não está relacionada ao recente impasse com a empresa Magnum, que afirmou que limitaria o investimento de 2017 aos R$ 350 mil combinados no contrato de alienação do Brinco de Ouro.

No quadro administrativo, a diretoria conseguiu manter apenas Anaílson Neves, que segue com o cargo de coordenador. Mesmo sem contar com os profissionais, o presidente Horley Senna garante que já está trabalhando na montagem do elenco para 2017 e promete anunciar renovações e até reforços ainda nesta semana.