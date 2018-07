Diretor de marketing assume vaga de Raí no Conselho de Administração do São Paulo

Márcio Aith deixou o departamento de comunicação e marketing do São Paulo e assumiu a vaga de Raí no Conselho de Administração do clube, por indicação do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. O nome do novo membro foi aprovado na reunião da última segunda do órgão, com apenas um voto contrário entre os conselheiros.

+ São Paulo mira fim das dívidas e terá projeção ‘conservadora’ para 2018

Aith era o favorito para substituir o ex-jogador, que assumiu o cargo de diretor executivo de futebol do São Paulo depois do pedido de demissão de Vinicius Pinotti na semana passada. Na reunião, também foi aprovado o nome Leonardo Serafim como diretor jurídico do clube, cargo remunerado e que estava vago desde a eleição de Leco, em abril.

O presidente tricolor pensa agora em uma solução para o departamento de marketing do clube. Sem Aith, um dos possíveis substitutos é Fernando Fleury, estudioso da área e que já foi sondado pelo clube, que estuda oficializar uma proposta.

Com as mudanças, a nova composição do Conselho de Administração do São Paulo tem: os eleitos Júlio Casares, Adilson Martins e Silvio Médici; os indicados pela presidência, Márcio Aith, Julio Conejero e Saulo de Castro Abreu Filho; o indicado pelo Conselho Consultivo, José Eduardo Mesquita Pimenta; além do presidente Leco e do vice Roberto Natel.