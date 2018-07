Diretor de Segurança da Fifa diz que invasão no Maracanã foi vergonhosa

Até agora, 288 torcedores foram detidos na Copa do Mundo e 77 impedidos de entrar no Brasil para o Mundial. A invasão ao centro de mídia foi a segunda no Maracanã em dois jogos no estádio nessa Copa.

“Foi vergonhoso e temos que proteger a imprensa e os jornalistas. Eles entraram por um portão externo, arrombaram e correram para o perímetro interno", disse a jornalistas. “Todos estamos sentados para avaliar a situação e ter certeza que isso não vai se repetir.”

Está prevista uma reunião entre Fifa, Comitê Organizador Local (COL) e os governos federal, estadual e municipal. No entanto, uma solução só deve ser anunciada na sexta-feira.

Para o gerente geral de segurança do COL, Hilário Medeiros, "não faltou segurança privada”.

O chefe da segurança do COL afirmou que uma readequação no esquema de segurança será feita para os próximos jogos. No domingo, Rússia e Bélgica, e na semana que vem França e Equador, jogam no Maracanã. A arena ainda será palco da final da Copa em 13 de julho.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)