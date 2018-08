Diretor diz que Corinthians pode fazer novas contratações e descarta Adriano Imperador

O Corinthians contou com a estreia de Angelo Araos na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na quarta-feira, e mais jogadores ainda podem chegar para reforçar a equipe nesta temporada. Quem admitiu a possibilidade foi o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, que ainda descartou a possibilidade de contratar Adriano Imperador.

"O Corinthians está sempre aberto a melhorar o elenco se tiver oportunidade. É claro que hoje a gente está mais tranquilo, entendemos que já suprimos as ausências de quem saiu. Mas, lógico, se tiver possibilidade, oportunidade de mercado e algum jogador que possa qualificar ainda mais o grupo, será feita (a contratação). Mas não há nada em andamento hoje", garantiu o dirigente.

O atacante Adriano Imperador acompanhou a partida contra a Chapecoense no camarote da diretoria, ao lado do presidente Andrés Sanchez e do próprio Duílio. Após a partida, boatos davam conta de que poderia ser o início de uma possível negociação, mas o dirigente já tratou de descartar qualquer possibilidade de negócio.

"Não tem absolutamente nada. O Adriano é um amigo que passou por aqui, esteve com a gente em 2011 e só. Veio ver os amigos, o jogo, nada além disso", garantiu Duílio.

Romero, destaque da partida, tem contrato até o meio do ano que vem e já iniciou as conversas para renovar o vínculo. O dirigente garante não ter pressa para acertar a situação. "Ele é um grande jogador, a cara do Corinthians. Não só por esse momento, mas por tudo o que ele fez pelo clube, a gente tem interesse em renovar. Existe, sim, sempre existiu uma conversa. Ele tem mais um ano de contrato, não é nada que tenha que ser feito correndo. Interessa que ele fique mais tempo com a gente", assegurou.

Recentemente, o Corinthians acertou a contratação de Angelo Araos, que estreou contra a Chape, e também do paraguaio Sergio Díaz, que deverá levar cerca de um mês para ter condições de jogo.