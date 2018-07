Diretor diz que falar em Drogba no Corinthians é desrespeito com a torcida

A possível contratação do atacante Didier Drogba criou uma disputa no Corinthians entre o marketing do clube e a diretoria de futebol. Os responsáveis pelo marketing queriam contratar o jogador da Costa do Marfim, pensando no retorno comercial, e garantem que ainda tem um projeto para conseguir pagar o atleta, enquanto os responsáveis pelo futebol do clube acreditam que a chegada do astro causaria mais problemas do que solução e vetam sua chegada.

"Não teremos o Drogba. O departamento de futebol não entrou nessa história e, com todo o respeito, não aprova essa intenção e esse caso não irá prosperar. Só lamento pelo torcedor. Frustrá-lo é um grande desrespeito", disse o diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, em entrevista exclusiva ao Estado.

"Falamos sobre ele faz um tempo. Perguntaram para gente o que achávamos do Drogba. Falamos que era uma boa, mas foi só. Não houve nenhum entusiasmo por ele. O nome dele é forte, claro, mas não é uma negociação que está sendo feita pelo departamento de futebol", explicou.

Nas últimas semanas, Drogba foi oferecido e não agradou inicialmente. Mas o marketing do clube entende que a contratação do ex-jogador do Chelsea, dentre outros clubes, poderia ajudar a valorizar a marca do clube no exterior, além de atrair empresas dispostas a investir no time.

A ideia seria oferecer ao atacante um contrato de uma temporada. O salário ficaria na casa dos R$ 400 mil e seriam pagos, a maior parte ou até sua totalidade, por empresas que investiriam apenas no jogador.

Já o departamento de futebol entende que Drogba não seria tão útil assim. O temor é que ele acabe atrapalhando o ambiente dos jogadores, por ser uma estrela e chegar com uma exposição muito maior que qualquer outro atleta. Além disso, existe uma desconfiança em relação a condição física dele. O marfinense era reserva do Montreal Impact, da Major League Soccer, campeonato nacional dos Estados Unidos.

O nome de Drogba já foi falado em outros momentos em clubes do futebol brasileiro. Santos e Palmeiras já chegaram a estudar a contratação do jogador no passado, mas os valores da transação impediram que as conversas fossem adiante. Neste caso, porém, o atacante iria diminuir bastante seu salário para jogar no futebol brasileiro.

Ao mesmo tempo em que o Corinthians estuda contratar Drogba, a imprensa francesa revela que o jogador gostaria de voltar para o Olympique de Marselha, da França, onde atuou no início da carreira.