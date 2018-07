Diretor diz que Fla não quer Mano Menezes e Adriano

"O Renato Augusto nunca foi procurado. Liguei para o empresário do jogador, não houve proposta. Já está acertado com um clube brasileiro, mas não com o Flamengo", disse Pelaipe ao Fox Sports. O destino do meia pode ser o Corinthians, que teria oficializado uma proposta ao clube alemão.

O novo diretor, que estava no Grêmio, revelou ter conversado com Mano Menezes logo após acertar com o Flamengo. "Não existe nenhuma possibilidade de o Mano trabalhar neste momento. Em nenhum clube, não só no Flamengo. Ele tem o projeto pessoal dele. Estamos pensando no Dorival, vamos conversar com ele na segunda-feira", disse.

O Flamengo deve encaminhar na próxima semana um pedido à Fifa para reconhecer os 89 gols marcado por Zico na temporada de 1979. A conta do time, no entanto, considera também os amistosos; a da federação, não.