Diretor diz que São Paulo não devolverá Taça das Bolinhas ao Flamengo

SÃO PAULO - Horas depois de a presidente do Flamengo cobrar do São Paulo a devolução da Taça das Bolinhas, o diretor jurídico Kalil Rocha Abdalla se antecipou ao presidente Juvenal Juvêncio e avisou que o clube paulista não vai devolver o troféu recebido na semana passada.

O São Paulo obteve a Taça, que permanecia sob os cuidados da Caixa Econômica Federal, por ter sido considerado o primeiro pentacampeão brasileiro pela CBF. No entanto, a entidade reconheceu nesta segunda o título de 1987 do Flamengo, que acabou se tornando o primeiro time com cinco títulos nacionais em 1992.

Apesar da decisão da CBF, o diretor do São Paulo reconhece uma decisão da Justiça que concedeu ao Sport o título nacional de 1987. O clube pernambucano, que foi mantido com um dos dois campeões do ano pela CBF, levou o troféu do Módulo Amarelo, que não contava com os principais clubes do Brasil, que romperam com a CBF e fizeram um campeonato à parte, chamado de Copa União.

"Eu entendo que já houve uma decisão judicial que declarou o Sport campeão em 1987. Nada disso pode ser alterado. A CBF não manda mais que a Justiça", afirmou Kalil. "A Taça das Bolinhas é do São Paulo e ninguém vai tirar. Essa decisão é uma gentileza que a CBF está prestando ao Flamengo", afirmou Abdalla.

NADA COM ISSO - A Caixa Econômica Federal, responsável por entregar a taça ao São Paulo na semana passada, emitiu uma nota oficial em sua defesa e que agiu "com boa-fé e dentro de todos os princípios legais" e que agora é uma questão "a ser tratada pelos clubes envolvidos e pela confederação".

