Diretor do Barcelona vai ao jogo do Santos e se anima com Gabriel

Além de Gabriel Jesus, o Barcelona tem interesse na contratação de outro atacante do futebol paulista. O diretor do time espanhol, Robert Fernández, foi até a Vila Belmiro para ver o meia Lucas Lima, mas se encantou mesmo com Gabriel.

Segundo o jornal espanhol Sport, da Catalunha, Fernández foi até a Vila Belmiro para ver a vitória do Santos por 3 a 1 sobre a Ponte Preta com o intuito de avaliar de perto Lucas Lima, mas deixou o estádio empolgado com Gabriel, que ainda não renovou contrato com o time alvinegro, embora a diretoria tenha anunciado o acerto até 2021.

Após o clássico com o Palmeiras, na terça-feira da semana passada, Gabriel disse que ainda não havia assinado um novo contrato e que poderia sair. No sábado, após o jogo com a Ponte Preta, falou em tom de despedida e disse não saber se voltaria para o Santos depois de defender a seleção brasileira olímpica.

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, tem ironizado o assunto e falado que as propostas pelo jogador até o momento não chegaram para ele. Além do Barcelona, o Chelsea e o Borussia Dortmund também manifestaram interesse na contratação do santista.

Quanto a Lucas Lima, ele tem contrato até o fim de 2017 e já deixou claro que pretende ser negociado para a Europa. O Santos não parece muito interessado em negociá-lo, já que ficaria com apenas 10% do valor da transação e os outros 90% ficariam na mão de empresários.