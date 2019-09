Diretor do Boca diz que clube tem condições financeiras para contratar Ibrahimovic

O que parecia ser uma brincadeira pode se tornar realidade: Ibrahimovic no Boca Juniors. Um dos membros do conselho diretivo do time argentino, Jorge Anró, afirmou que o clube tem condições financeiras para contratar o astro sueco e que o jogador já manifestou interesse em jogar na Argentina.

"É certo que o Ibrahimovic quer jogar no Boca e é certo que temos condições de trazê-lo. Estamos em um bom momento institucionalmente e o momento é tão bom financeiramente que podemos nos permitir estes luxos", disse o dirigente, em entrevista ao programa "Mundo Boca Radio".

Apesar das declarações otimistas, o empresário de Ibra, Mino Raiola, assegura que não há qualquer conversa sobre a possibilidade dele atuar no Boca Juniors ou em qualquer outro time da América do Sul. Atualmente, o atacante sueco defende os Los Angeles Galaxy, mas seu contrato está chegando ao fim.

Recentemente, o Boca surpreendeu ao contratar o experiente volante italiano Daniele De Rossi. O Boca está na semifinal da Libertadores, onde vai enfrentar o rival River Plate. O primeiro jogo acontece nesta terça-feira.