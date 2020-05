Diretor do Borussia Dortmund confirma saída de Götze após o fim da temporada

O diretor esportivo do Borussia Dormund, Michael Zorc, afirmou neste sábado, horas antes da partida contra o Wolsfsburg, que o meia Mario Götze não terá seu contrato renovado e, portanto, deixará o clube alemão após o fim da temporada.

"Não vamos renovar o contrato de Mario Götze. É uma decisão mútua e respeitosa. Mario é um grande homem", revelou Zorc em entrevista ao canal Sky Sports da Alemanha. O vínculo do jogador se encerra no dia 30 de junho.

A saída de Götze do Borussia Dortmund já vinha sendo comentada na Alemanha há algum tempo. Segundo a imprensa alemã, o destino do jogador pode ser o Milan. O próprio Zorc revelou que o meia não deve continuar no futebol alemão. "Ele está atrás de novos desafios. Talvez até mesmo no exterior", disse o dirigente.

Nesta temporada, Götze, de 27 anos, perdeu espaço no Borussia, que queria reduzir seu salário caso seu vínculo fosse estendido. O jogador atuou em 20 partidas e anotou três gols, todos no Campeonato Alemão.

Revelado pelo Borussia Dortmund, Götze vai encerrar sua segunda e não tão brilhante passagem pela equipe. Nos primeiros anos no time que o projetou para o futebol, o meia foi protagonista e virou ídolo da torcida.

No entanto, em 2013 foi chamado de traíra por boa parte dos torcedores após decidir deixar o clube da sua cidade natal e se transferir para o Bayern de Munique, que pagou por ele 37 milhões de euros (aproximadamente R$ 133 milhões na cotação da época.)

Götze retornou ao Dortmund em 2016 e desde então não conseguiu repetir as boas atuações do começo de sua carreira. Um distúrbio metabólico atrapalhou o seu rendimento e o obrigou a se afastar dos gramados por cinco meses em 2017. Na época, chegou até a pensar em se aposentar. Ele conseguiu tratamento e voltou a jogar, mas sem o mesmo brilho de outrora.

No total, considerando todos os anos vestindo a camisa do time aurinegro, Götze, autor do gol do título da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, disputou 218 partidas e marcou 45 gols.