Diretor do Corinthians adota cautela sobre negociação com Gil

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, adotou cautela ao falar sobre a negociação com Gil, do Shandong Luneng, da China. O defensor postou em seu Instagram uma foto com a legenda "estou voltando". De acordo com o dirigente, porém, a mensagem não tem relação com o Corinthians.

"Eu falo isso há muito tempo. Existe o interesse do Corinthians, mas está tudo igual. O clube precisa liberá-lo, ele tem contrato até o fim do ano. Li algumas coisas que ele já teria rescindido, não é verdade. Tem jogos lá. Então, a gente aguarda o final da temporada e, se ele conseguir ser liberado, o Corinthians vai entrar nessa briga com todo o interesse", afirmou Duílio.

"Ele postou em resposta a uma amiga, pode ser pelas férias, também", acrescentou o diretor.

Duílio também fez um balanço do primeiro semestre do Corinthians. O clássico contra o Santos foi o último jogo antes da parada dos campeonatos para a disputa da Copa América.

O Corinthians foi campeão paulista, ocupa a décima colocação do Brasileirão, caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Flamengo e está nas oitavas da Copa Sul-Americana.

"Foi um bom primeiro semestre. Poderíamos estar lá em cima no Brasileiro se não tivesse um jogo a menos. Na Copa do Brasil, o Corinthians enfrentou um dos melhores do país, fez um grande segundo jogo contra o Flamengo. Infelizmente, não classificamos", analisou Duílio.