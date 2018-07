Diretor do Corinthians diz não ter pressa para contratar Jadson 

A diretoria do Corinthians garante não ter pressa e preocupação na negociação com o meia Jadson. O diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, destaca que o fato do jogador ter forte ligação com o time é algo importante e que pode fazer a diferença no momento do atleta definir onde irá jogar em 2017.

"A gente não tem pressa para resolver e não será algo da noite para o dia. Tem que ir devagarinho. O importante é a identidade que existe entre as partes. Ele gosta do clube, a torcida gosta dele e a comissão técnica também", disse o dirigente, em entrevista exclusiva ao Estado, em Orlando, onde o Corinthians disputa a Florida Cup.

Além do Corinthians, o Atlético-MG também tem interesse no jogador e, recentemente, além do Flamengo, o Grêmio sondou o jogador. O time mineiro ofereceu R$ 600 mil mensais e balançou o jogador, que parecia mais propenso a aceitar os cerca de R$ 400 mil oferecidos pelo clube paulista.

A diretoria corintiana não confirma oficialmente, mas pode aumentar a quantia para convencer o meia e se esquiva quando questionado se o clube poderá fazer "loucuras" pelo jogador. "Loucura é fazer uma coisa estratosférica. Tem que ver o que cabe dentro dos padrões de que cada caso é um caso. O importante é que estamos conseguindo montar um elenco e temos um monte de bons jogadores", desconversou.

Jadson conseguiu essa semana a liberação do Tianjin Quanjian, da China, e está sem clube. Na equipe chinesa, ele recebia algo em torno de R$ 1,5 milhão por mês.