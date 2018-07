Diretor do Corinthians diz que acerto com Emerson Santos está próximo

O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, disse que espera definir nessa semana a contratação do zagueiro Emerson Santos, do Botafogo. O jogador, de 22 anos, não tem sido aproveitado pelo técnico Jair Ventura e chegaria para suprir a lesão de Pablo e a escassa opção no setor.

“Falamos com o Botafogo e estamos esperando por uma resposta. Tem negociação e termos financeiros. Acho que essa semana a gente deve fechar”, disse o dirigente corintiano. Emerson Santos fez apenas dois jogos no Campeonato Brasileiro, por isso, poderia ser utilizado tranquilamente pela equipe paulista.

O Corinthians já havia tentado contratar o jogador quando o Botafogo manifestou interesse no atacante Luciano, mas as conversas não foram adiante. Emerson Santos tem contrato até o fim do ano e sua prioridade é uma transferência para o futebol europeu. Como não apareceu nenhuma proposta até o momento, aumentam as chances dele acertar com a equipe paulista. Emerson apareceu bem no Botafogo, em 2015, mas perdeu espaço após ele recusar as ofertas para renovar contrato.

O Corinthians procura por um zagueiro desde o início do ano, mas intensificou a busca nos últimos dez dias, depois de Pablo se machucar. Ele ficará mais um mês e meio longe dos gramados. Vilson está recuperado de uma cirurgia no joelho direito, mas ainda não tem previsão para voltar aos gramados. Atualmente, Carille conta com Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos para o setor.