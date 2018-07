Diretor do Corinthians nega que dívidas afetem rendimento do time

O diretor de futebol do Corinthians, Sérgio Janikian, descartou que o mau momento do time tenha relação com os atrasos de pagamento de direitos de imagem. Janikian afirmou nesta sexta-feira que o clube pode quitar os débitos com os jogadores "hoje, amanhã ou segunda-feira."

"Fizemos um primeiro semestre fantástico. Perdemos dois jogos. Se isso tivesse afetando (atraso dos direitos de imagem) já estaríamos rebaixado no Campeonato Paulista", afirmou. "Espero que a gente vença quarta-feira. Se não, são coisas do futebol."

O diretor de futebol negou que jogadores teriam se "rebelado" ou feito uma "reunião" antes de jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Guaraní, com o objetivo de não entrar em campo justamente por causa do atraso dos direitos de imagem.

Janikian, no entanto, confirmou o atraso dos direitos de imagem parte do elenco. Ele disse que a diretoria já conversou com os jogadores sobre o assunto. "Estamos tratando disso todos os dias. O Roberto (de Andrade, presidente) está à frente."

Ao menos seis atletas estão sem receber os direitos de imagem. Alguns deles já não recebem há oito meses. O total do débito é de R$ 15 milhões.