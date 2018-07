Diretor do Cruzeiro garante que não negocia com Marlone

"O Cruzeiro não está procurando o Vasco nem seu representante (de Marlone). O que a gente sabe de mercado é que tem grupos de investidores dispostos a fazer uma oferta ao Vasco e aí sim trabalhar algum clube no futebol brasileiro ou no exterior. E o Cruzeiro é uma das, senão principal opção dos empresários", explicou Mattos, em entrevista à Rádio Itatiaia.

De acordo com ele, o momento vivido pelo Cruzeiro faz com que o clube receba oferta de empresários que querem investir no clube. "Quando aparece o Marlone com a opção de sair do Vasco, as pessoas já começam a ''linkar'' com o Cruzeiro. O Cruzeiro terá um time sempre jovem, de qualidade, que tem muito a evoluir. O Marlone encaixa nesse perfil."

Mattos também foi perguntado sobre o interesse do Cruzeiro em contar com o atacante Fred, rebaixado com o Fluminense. Ele admitiu que o clube gostaria de ter de novo o centroavante, mas garantiu que as conversas não foram iniciadas.

"O Cruzeiro não procurou o Fred nem o Fluminense. Ele é o sonho antigo do nosso presidente (Gilvan de Pinho Tavares) e até do diretor (o próprio Alexandre). Eu conheço o Fred, gosto muito dele. A gente precisa primeiro entender o caminho que o Fred e o Fluminense vão adotar. Tem mais dois anos e meio de contrato, não conheço os números do Fred, mas possivelmente vamos conhecer", reconheceu Mattos.