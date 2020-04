Diretor do Flamengo vê pausa atrasar acerto com Jesus, mas diz estar confiante

A proximidade do fim do contrato de Jorge Jesus, em junho, preocupa o Flamengo, mas o clube possui seus trunfos para ter confiança de que vai ter êxito na negociação para acertar a permanência do treinador, como explicou nesta segunda-feira o diretor executivo de futebol Bruno Spindel.

O dirigente destacou que existe ótima relação entre o comando do clube e o treinador português, o que o deixa bastante otimista. Ao mesmo tempo, porém, admite que a paralisação das competições em função do surto do coronavírus interromperam as negociações para a renovação do contrato com o treinador.

"A relação é a melhor possível. É um cara bacana, muito humano, divertido e que vive futebol 24 horas por dia. É o que ele ama. Faz cobrança por melhorias e contribui demais para levar o Flamengo a um novo patamar. Estamos muito felizes com ele, e ele com o Flamengo. A pandemia tira um pouco o foco da renovação, mas esperamos que dê tudo certo. Vamos esperar que a gente vença essa luta contra o vírus para ele continuar. Esperamos que dê tudo certo", disse Spindel, à Fla TV.

Com o futebol suspenso, o Flamengo deu 20 dias de férias ao seu elenco, iniciadas em 1º de abril. E Jesus aproveitou o período sem atividades para viajar a Portugal, o que paralisou as conversas, que só deverão ser retomadas quando o treinador estiver de volta ao Brasil.

O desejo da diretoria do Flamengo é renovar o contrato de Jesus até o fim de 2021. Ele chegou ao clube no segundo semestre do ano passado, tendo sido campeão do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores, da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e da Taça Guanabara.