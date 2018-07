Diretor do Grêmio admite risco de perder Arthur e Luan: 'Mais valiosos do Brasil'

Campeão da Libertadores e vice do Mundial de Clubes, o Grêmio chamou a atenção nesta temporada e todo este destaque pode cobrar seu preço neste fim de ano. Afinal, alguns dos melhores jogadores do elenco tricolor atraem o desejo de clubes da Europa. É o caso do volante Arthur e do atacante Luan, que, segundo a diretoria do próprio time gaúcho, podem sair já nesta janela para transferências.

"Na minha visão, são os dois jogadores mais valiosos que tem no Brasil hoje. O Luan, da mesma forma do Arthur, talvez não com a mesma intensidade, tem tido muitos rumores de clubes grandes europeus. Chega até nós o interesse. O risco de perder um dos dois existe, a gente sabe, ou até os dois. Mas, por enquanto não houve nada concreto", declarou o diretor executivo de futebol André Zanotta, em entrevista ao SporTV.

Luan foi eleito o melhor jogador da Libertadores e chegou a ficar próximo de ir para o Spartak de Moscou no meio do ano. Mas, no momento, quem atrai mais a atenção dos gigantes europeus é o volante Arthur, melhor em campo na decisão do torneio sul-americano. Zanotta reconheceu esta predileção pelo atleta e considerou que ela existe pela diferença de idade entre os dois.

"A grande diferença entre os dois é a idade. O Arthur é um jogador nascido em 1996, tem 21 anos, o Luan tem 24 para 25. O que eu percebo no interesse de fora, e isso é comum no mercado, é que eles preferem os mais jovens, porque podem trabalhar o jogador depois da contratação para que vá evoluindo. O Luan é um jogador mais pronto, ainda tem alguns anos para chegar no auge, mas o Arthur é mais jovem", disse.

Sobre o volante, o dirigente admitiu as sondagens de Barcelona e Real Madrid, mas garantiu que nenhuma proposta oficial foi realizada. "A situação do Arthur permanece a mesma. A gente sabe do interesse do Barcelona, que foi explícito, do Real Madrid. Tem ainda outros times grandes, europeus, que demonstraram interesse e a gente sabe que estão observando. Mas, por enquanto, não chegou nada de concreto. Tem boas chances de vir algo para esta janela, mas renovamos recentemente, temos contrato até dezembro de 2021, então estamos tranquilos. Se for algo bom para o Grêmio e para ele, vamos avaliar."

Se Luan e Arthur podem deixar o Grêmio, Lucas Barrios já foi descartado para a próxima temporada e Edílson pode ir para o Cruzeiro. A situação financeira do clube gaúcho preocupa, mas Zanotti garantiu que o principal objetivo da diretoria para 2018 é manter a base vitoriosa deste ano.

"Nosso ponto principal é a manutenção do elenco. Queremos manter a maioria dos atletas porque temos um grupo muito vitorioso desde 2016. Conseguimos manter o Renato, que era peça fundamental nisso, e agora precisamos de alguns ajustes, trazer jogadores para completar a saída de alguns. Mas a gente vem olhando o mercado de uns meses para cá. Tem algumas coisas em andamento. Temos que aproveitar o momento. A gente percebe o interesse de atletas virem. O Grêmio está num momento em que atrai jogadores", explicou.