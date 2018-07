Diretor do Leverkusen se irrita com atletas por camisas de Messi Dois jogadores do Bayer Leverkusen terão de leiloar para caridade as camisas do Barcelona que trocaram com Lionel Messi na derrota por 3 x 1 do time alemão , na terça-feira, pela Liga dos Campeões. O diretor esportivo Rudi Voeller disse que seu time estava muito empolgado em busca do souvenir.