Diretor do Palmeiras admite excesso em críticas ao time Quando o Palmeiras foi eliminado pelo Goiás na semifinal da Copa Sul-Americana, há duas semanas, o diretor de futebol do clube, Wlademir Pescarmona, criticou diretamente o time. As polêmicas declarações irritaram alguns jogadores, sendo que o atacante Kléber e o volante Marcos Assunção chegaram a reclamar publicamente do fato. Nesta quinta-feira, porém, o dirigente palmeirense admitiu que exagerou na dose.