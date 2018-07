Diretor do Palmeiras promete reforços para o Brasileirão

O vice-presidente de futebol Gilberto Cipullo avisou nesta segunda-feira que o Palmeiras deverá trazer mais reforços antes do início do Brasileirão, na esteira da contratação do volante Marcos Assunção.

"É difícil contratar bons jogadores nessa época, mas a diretoria de futebol está atenta e a meta é reforçar ainda mais o grupo, em especial visando o início do Campeonato Brasileiro", adiantou o dirigente, que não deu detalhes sobre possíveis negociações.

Após a decepção no Campeonato Paulista, Cipullo quer montar um time que tenha condições de brigar pelo título do Brasileirão. "Estamos montando um grupo em condições de iniciar o Brasileiro para ser campeão", declarou o vice de futebol.

"Hoje nosso objetivo está totalmente voltado para a Copa do Brasil, mas não podemos esquecer das outras competições. Vamos precisar de um elenco de qualidade e numeroso para conseguir disputar tantas partidas", explicou. Depois da Copa do Brasil, o Palmeiras deverá disputar a Copa Sul-Americana no segundo semestre deste ano.