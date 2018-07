Diretor do Palmeiras revela que acerto com Valdivia está próximo

Com contrato até agosto, o meia Valdivia já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra agremiação e sair de graça a partir desta terça-feira, mas tudo parece que seu destino será mesmo renovar contrato com o Palmeiras. O diretor executivo Alexandre Mattos confirmou que as negociações para renovação de contrato com o chileno estão bem encaminhadas e tudo pode ser sacramentado nos próximos dias.

"Até o meio do ano ele tem contrato e a gente está conversando. O Valdivia está feliz, pelo menos é o que diz, e o Palmeiras também. Tivemos uma primeira conversar com o pai dele (Luis Valdivia, que também é seu procurador) e ele deve estar chegando nos próximos dias no Brasil para finalizarmos isso", explicou o dirigente.

Valdivia está no Palmeiras desde 2010 e chegou a negociar algumas vezes sua saída. No ano passado, ele foi para os Emirados Árabes fechar com o Al Fujairah, chegou a posar com a camisa do clube, mas as conversas se encerraram inesperadamente. O Flamengo tem o sonho de contar com o jogador e já tentou levá-lo algumas vezes, por isso, monitora a situação de perto.

O Mago se recupera de uma lesão na coxa esquerda ocorrida no final do ano passado e por isso ainda não atuou nesta temporada. A expectativa da comissão técnica é que ele tenha condições de jogo diante do Capivariano, no dia 28. Enquanto se prepara para voltar aos treinos, o chileno aproveitou a folga para curtir o carnaval em Salvador. Ele chegou a dar entrevistas e posar para fotos, que rapidamente se espalharam pela internet e muitos torcedores criticam a postura do jogador.

O elenco do Palmeiras, inclusive Valdivia, está de folga e só volta aos treinamentos na terça-feira à tarde. O time volta a campo no domingo, quando encara o Penapolense, às 18h30, em jogo que deve marcar a estreia do volante Arouca.