Diretor do Santos nega notificação de Paulo Henrique Ganso

SÃO PAULO - O diretor de futebol do Santos, Pedro Luiz Nunes, disse nesta quinta-feira que o clube ainda não recebeu nenhuma notificação por parte de Paulo Henrique Ganso para cobrir no prazo de 10 dias a oferta do DIS, braço esportivo do Grupo Sonda, pelos 10% dos direitos do meia. Mais do que isso, criticou o estafe do atleta pelo fato de sempre o mesmo estar envolvido em polêmicas às vésperas de momentos importantes.

"Eu até agora não tive o conhecimento desta notificação, então não posso me manifestar a respeito. Assim que eu tiver, iremos sentar e discutir o próximo passo", disse o dirigente em entrevista à rádio Estadão ESPN. Ganso já aceitou a oferta dos investidores, mas, segundo Tiago Ferro, do DIS, ele decidiu fazer a "gentileza" de dar ao clube a opção de cobrir a proposta.

Quem obtiver os 10% dos direitos terá a prioridade de decidir o futuro do meia e até dar a palavra final em uma possível negociação, já que o Santos detém 45%, enquanto o DIS tem outros 45%. Questionado sobre a diferença de relacionamento existente entre clube e Ganso na comparação com Neymar, Pedro Luiz Nunes culpou as pessoas que cuidam da carreira do meia.

"Essa pergunta precisa ser feita aos procuradores do atleta. A gente não consegue entender como um jogador com a categoria do Paulo, com a capacidade técnica dele, consegue periodicamente se envolver neste tipo de polêmica, invariavelmente às vésperas de uma decisão. A gente não consegue entender a origem disso e no que isso pode agregar ao atleta", disparou.

Nunes também preferiu não confirmar se o Santos, recebendo a notificação, comprará os 10% dos direitos. "Essa é uma pergunta que tem que ser respondida com muita serenidade e avaliação do cenário como um todo. Primeiro temos que ter certeza que esta oferta foi feita, e para isso temos que ter tudo documentado", disse.

Na sequência, voltou a centrar suas palavras contra as pessoas que tomam conta da carreira de Ganso. "Desde o ano passado os procuradores bateram o mercado tentando vendê-lo em todos os campos da Europa e até em clubes brasileiros. Não conseguiram viabilizar e não apareceu ao Santos nenhuma proposta pelo atleta", encerrou.