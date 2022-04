Diretor do São Paulo confia em trabalho de Ceni e elogia elenco: 'Dará muitas alegrias'

Internamente, o São Paulo não trata a goleada para o Palmeiras na final do Paulistão como motivo para um recomeço. A diretoria entende que os comandados de Rogério Ceni estão se adaptando a um novo modelo e mentalidade de jogo e essas alteração requerem tempo para mostrarem efetividade. Ao fim da decisão do Estadual, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, avaliou a trajetória do time no Campeonato Paulista.

"Trabalho continua e continua forte. Temos mais três competições este ano. A gente tem muito orgulho do que os jogadores fizeram este ano. É um trabalho que está começando na temporada e chegamos na final do campeonato com um time que estamos formando, com uma comissão técnica que a gente acredita. Portanto o trabalho continua. Aproveito pra parabenizar o Palmeiras, que mereceu a vitória", declarou Belmonte.

Leia Também Calleri atira celular de torcedor do Palmeiras no chão após perda do título do Paulistão

Neste início de temporada, o São Paulo se concentrou em reformular o seu elenco, com dispensas e novas contratações, para entregar a Rogério Ceni um grupo condizente com o projeto que o treinador tem para o clube. O grande objetivo é transformar o espírito do elenco, fonte de críticas ao longo das últimas temporadas. Para isso, Belmonte entender ser necessária a continuidade do trabalho do treinador.

"O impacto é para a gente continuar trabalhando. A gente acredita muito no trabalho da comissão técnica, no trabalho do Rogério Ceni, em tudo que a gente vê que está sendo feito. A gente acredita neste grupo de jogadores, em todos eles. Os jogadores que hoje estão aqui são nos quais acreditamos. A gente sabe que precisa continuar trabalhando, mesmo que com menos recursos que os demais times. Mas a gente acredita no trabalho. Então, o impacto é: mais trabalho e acreditar que a gente pode", analisou Carlos Belmonte, que enfatizou a confiança nos frutos que o São Paulo colherá com o elenco vice-campeão paulista.

"A reconstrução vem desde ano passado. A gente vem em um processo de reformulação do elenco e vem trabalhando com isso. Esse processo já teve três estágios, mas tem outros pela frente. O importante hoje é que a gente acredita muito na comissão técnica. Claro, estamos todos tristes, insatisfeitos com a perda do título, mas não insatisfeitos com o trabalho que fizemos até agora. A gente continua trabalhando. Esse time, não tenho dúvida, vai dar muitas alegrias pros torcedores do São Paulo", finalizou.

Após a derrota no Paulistão, o São Paulo mira boas estreias na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. O time tricolor viaja a Cuzco, no Peru, para enfrentar o Ayacucho, na quinta-feira, às 21h30. Sua partida inaugural no Brasileirão será no próximo domingo, às 18h, no Morumbi, diante do Athletico Paranaense.